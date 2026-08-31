Arca Çorum FK, transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala transfer harekatı hızlandı.

Son olarak 21 yaşındaki Alman golcü Moukoko'yu sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirten kırmızı siyahlılar, bu sefer rotayı Amerika Birleşik Devletleri'ne kırdı.

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Çorum FK Hırvatistan milli takım oyuncusu Marco Pašalić için Orlando City’e resmi teklif yaptı.

Futbola Almanya'da Hoffenheim alt yapısında başlayan 25 yaşındaki Hırvat oyuncu, Almanya'da Stuttgart II ve Dortmund II formaları giydikten sonra 2023 yılında Hırvatistan ligi takımlarından HNK Rijeka'ya transfer oldu.

2025 yılından bu yana da Amerika ligi takımlarından Orlando City'de forma giyen sağ kanat, geçtiğimiz sezon Orlando City formasıyla 18 maça çıktı, 3 gol attı.