Ahlatcı Çorum FK’da milli ara nedeni ile verilen dört günlük izin bugün sona eriyor.

Kırmızı Siyahlı takım bu akşam tesislerde toplanarak Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacak.Cuma akşamı sahasında Iğdır FK ile oynadığı maçın ardından dört gün izin verilen kırmızı siyahlı takım bugün saat 17’de tesislerde toplanacak ve saat 18’de haftanın ilk antrenmanına çıkacak.

Hafta sonu hazırlık maçı yapmak için yakın illerdeki Süper Lig takımları Samsunspor, Sivasspor ve Kayserispor ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Çorum FK hafta sonunu kendi arasında yapacağı maçla geçirecek.