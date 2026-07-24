Çorum FK, dünyaca ünlü futbolcu için resmi teklifini yaptı.

Pierre Emerick-Aubameyang transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından radarına başka bir dünya yıldızını aldı.

ESPN'in haberine göre Çorum FK, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Memphis Depay'a teklif yaptı.

Haberde Hollandalı futbolcunun teklifi şimdilik beklettiği ve kulübüyle sözleşme uzatmaması halinde Çorum FK'ya transfer olabileceği belirtildi.

Ayrıca Corinthians'ın finansal sorunlar yaşadığı ve Depay'dan maaş indirimi talep ettiği aktarıldı.

Yıldız ismin indirime gitmeyi kabul ettiği ancak kulübün kendisine olan borcunu ödemesini istediği ifade edildi. Brezilya ekibinin Depay'a olan borçlarını ödememesi durumunda hücum oyuncusunun takımdan ayrılacağı yazıldı.

Corinthians formasıyla 79 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.