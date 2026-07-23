Karadeniz Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan ve Anadolu kültür mozaiği içerisinde eşsiz bir konuma sahip olan Çorum'u son günlerde karalama kampanyası başlatıldı.

Sanayi ve tarım kenti Çorum'da yaşayan 530 bin kişinin en büyük hayali, havaalanı, hızlı tren ve Süper Lig'di.

Bu hayallerden biri gerçek oldu ve Başkan Savaş Balçık ve ekibinin sayesinde Arca Çorum FK 59 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

Şehirde insanlar neredeyse 1 ay boyunca bayram yaptı. Kombinelere, formalara hucüm etti.

Başkan Savaş Balçık, Süper Lig'de ilk sezonunda iddialı bir takım kuracaklarını açıklayınca taraftarlar heyecanlandı.

YILDIZ İSİMLER ORTAYA ATILINCA ÇORUM HAZIMSIZLIĞI ORTAYA ÇIKTI

İlk etapta 11 futbolcuyu kadrosuna katan kırmızı siyahlılar, yıldız isimlere yönelince bir anda Çorum hazımsızlığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü oyuncuları Çorum'a getirmek için Başkan Balçık ve ekibi canla başla mücadele ederken, sosyal medyada; 'şu futbolcu Çorum'u beğenmedi, bu futbolcu Çorum'u internette arattı' şeklinde asparagas haberler ortaya çıktı.

KULÜP İLETİŞİMSİZLİĞİ NELERE MAL OLDU

Burada tabi kulübün iletişimsizliği de bu haberlerin ortaya çıkmasında en büyük etken oldu.

Oysa Aubameyang transferi Çorum'u beğenmediği için değil, özel istekleri nedeniyle Çorum FK'nın vazgeçtiği bir transferdi.

Yine PSV'li Adamo Nagalo transferinde de aynı şey yapıldı ve 'futbolcu Çorum'u beğenmedi' yalanı ortaya atıldı ve insanlar bu haberlere inandı.

Bu transferde ise futbolcu sağlık kontrolünden geçemediği için vazgeçilmişti.

Yine kulübün iletişimsizliği yüzünden Çorum karalandı.

Sosyal medyada kendine prim çıkarmak isteyen bazı kişiler hala Çorum'u yanlış tanıtma algısına bilerek devam ediyor.

Sanki Çorum FK'nın Süper Lig'de olması çekemeyen bir grup var gibi bu ülkede.

Oysa Erokspor maçında neredeyse tüm Türkiye Çorum FK'yı desteklerken, Süper Lig'de yıldız isimler ortaya atılınca bir anda Çorum hazımsızlığı başladı.

Bir yandan; 'Çorum da Adana Demirspor gibi olacak' şeklinde paylaşımlar dönmeye başladı.

ÇORUM NE ADANA DEMİR'E BENZEYECEK NE DE TARİH OLAN KULÜPLERE

Kimse merak etmesin Çorum FK'nın öyle bir başkanı var ki ne Adana Demir gibi oluruz ne de tarih olan başka kulüplere benzeriz.

O YILDIZLAR ÇORUM'A İNECEK!

Ligin başlamasına 21 gün kaldı. Başkan Savaş Balçık ve ekibi Çorum'a o yıldızları indireceğine tüm Çorum halkının inancı tam.

Ligde ilk sezonunda öyle bir fırtına gibi eseceğiz ki ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de diğer takımlar önümüzde duramayacak!