Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da kadro dışı kalan Habib Keita ile Çorum FK'nın ilgilendiği iddia edildi.

Kocaeli Gündem Gazetesi'nde yer alan habere göre, Keita'nın Çorum FK ile anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

Habib Keita’nın Çorum FK ile transfer görüşmeleri yaptığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Kocaelispor ya da Çorum FK cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

KOCAELİSPOR KEİTA'YA İHTAR GÖNDERDİ

Öte yandan Kocaelispor'da ikinci etap çalışmalarına katılmayan Keita hakkında kulübün tutanak tuttuğu ve resmi ihtar gönderdiği öğrenildi.