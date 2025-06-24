Arca Çorum FK'nın yeni sezon kamp programı değişti.

Kulüp geçtiğimiz günlerde 3 etapta Kayseri'de yeni sezon hazırlığı yapılacağını duyurmuştu ancak Teknik Direktör Tahsin Tam'ın talebi doğrultusunda ilk iki etap Bolu'da, üçüncü etap ise Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Bu arada kırmızı siyahlarının 27 Haziran Cuma günü değil, 30 Haziran Pazar günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

İşte Çorum FK'nın kamp programı:

1. Etap: 30 Haziran - 9 Temmuz (Bolu The Sign Esentepe Hotel)

2. Etap :12 Temmuz - 21 Temmuz (Bolu Vonresort Abant Hotel & Spa)

3. Etap: 24 Temmuz - 2 Ağustos (Topuk Yaylası)