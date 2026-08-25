Çorum'un Bayat ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Koç göreve başladı.

Kaymakam Koç, İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli ve 118364 sayılı oluru doğrultusunda Bayat'ta yeni görevine başladı.

Bugün ilçeye gelen Kaymakam Koç, makam koltuğuna oturarak ilçe hakkında bilgi aldı.

NİĞDELİ KAYMAKAM

Niğdeli olan Kaymakam Koç, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2022 yılında mezun oldu.

Adıyaman Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Koç, asrın felaketi 6 Şubat 2023 depreminde Hatay'da, Adıyaman'da ve Malatya'da görev yaptı.