Çorum FK, Mohammed Diomande’yi gündemine aldı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Glasgow Rangers’da forma giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun Çorum FK'ya imza atmaya yakın olduğu belirtildi.

Kariyerini 2024'ten bu yana Rangers'ta sürdüren Diomande, İskoç devinin 10 numaralı formasını şu ana kadar toplam 121 maçta terletti ve 25 gole katkıda bulundu.

Fildişi Sahilli yıldız, geçtiğimiz sezon ise 46 maça çıkmış ve 2 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.

Diomande 8 kez A Milli Takım forması giydi.