Arca Çorum FK’nın cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray’da maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında Teknik Direktör Okan Buruk, mücadelenin henüz 4. dakikasında kırmızı kart gördü. Buruk’un, hakem Kadir Sağlam’a yaptığı itirazların ardından ikinci sarı karttan oyun alanı dışına gönderildiği bildirildi.

Karşılaşmada yaşanan bu gelişmenin ardından gözler hakem raporuna çevrildi. Okan Buruk’un gördüğü kırmızı kartın rapora işlenmesi ve disiplin sürecinin başlatılması halinde deneyimli teknik adamın tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi gündeme gelebilecek.

Buruk’un PFDK sürecine tedbirli şekilde sevk edilmesi ve ceza alması halinde ise cuma günü oynanacak Arca Çorum FK karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamaması söz konusu olacak.

Okan Buruk’un Çorum FK karşısında kulübede olup olmayacağı, hakem raporu ve TFF’nin vereceği kararın ardından netlik kazanacak.