Galatasaray tribün liderlerinden "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin , sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, “Sebahattin Şirin” ismini kullanan Galatasaray tribün liderlerinden Muzaffer Şirin hakkında “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet”, “Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma”, “Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Hakkında yakalama talimatı verilen Şirin'in gözaltına alındığı öğrenildi.