Arca Çorum FK, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir'i kadrosuna kattı.
Özdemir ile 2+1 yıllık anlaşma imzalandı.
1998 doğumlu Milli ön libero Berat Ayberk Özdemir, Gençlerbirliği altyapısında yetişmiştir. Kariyerinde Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Al-Ettifaq ve İstanbul Başakşehir FK formaları giyen Özdemir, Türkiye A Milli Takımı’nda da görev almıştır. Güçlü fiziği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Berat Ayberk Özdemir, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecek.
Muhabir: Atila Çiğdem