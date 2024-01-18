İkinci yarının ilk deplasman maçında yarın akşam Giresunspor ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışmasında Teknik Direktör Serkan Özbalta Giresunspor maçının son provasını yaptırdı.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 14’de tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti.

Son bölümde Giresunspor maçının taktik çalışmasını yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu.

Rakip karşısında sabırlı oynamalarını ve basit top kaybı yapmamaları konusunda uyaran Serkan Özbalta Giresunspor’un artıları ve eksileri konusunda mevkisel uyarılarda bulunarak futbolculardan dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verdi.

İkinci yarıya galibiyet ile başlamanın verdiği moralle neşeli bir çalışma dönemi geçiren kırmızı siyahlı takımda dünki taktik çalışmada da futbolcuların kazanma isteği ve mücadelesi teknik heyeti memnun etti.

Ahlatcı Çorum FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12’de yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Kafile 14’de yola çıkacak

Kırmızı Siyahlı takım Giresunspor maçı için bugün 12’de yapacağı çalışmaın ardından tesislerde öğlen yemeğini yedikten sonra saat 14’de Giresun’a hareket edecek.