Arca Çorum FK cuma akşamı evinde oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına hafta sonunda yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım cumartesi ve pazar günleri yaptığı iki çalışma ile zorlu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde ilk günki antrenmanı nişan töreni olduğu için katılmayan Burak Çoban dışında tüm futbolcular hazır bulundu. Sakatlıktan çıkan Üzeyir takımla birlikte çalışmalara başlarken Thiam ise takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcununda hafta içinde takıma katılması bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takım çalışmalara tesis fitnes salonunda yaptığı kuvvet hareketleri ile başladı ardından da sahada önce pas daha sonra taktik çalışma ile devam etti. Dar alan oyunu ile başlayan antrenman ardından önce yarı sonra tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Uğur Uçar tesbit ettiği eksikler konusunda futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu. Çalışma üç takımlı turnuva ile sona erdi.

Teknik Direktör Uğur Uçar’ın ligde yakalanan galibiyet serisinin devam etmesi için takımı rehavete girmemesi adına sık sık toplantılar yaparak uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Genç teknik adam ligde en kritik haftalara girdiklerini belirterek tüm futbolculardan aynı ciddiyet ile çalışmalara katılmalarını, birlik ve beraberliği devam ettirmelerini isteyerek mutlu sona ulaşmak için önlerindeki fırsatı en güzel şekilde değerlendirmelerini söyledi.

Arca Çorum FK Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.