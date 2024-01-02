Ahlatcı Çorum FK ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya’da başlıyor. 25 Aralık’ta ilk yarının son maçında evinde Boluspor’u 2-0 yenerek ilk yarıyı play-off potasında tamamlayan kırmızı siyahlı takım bir haftalık iznin ardından ikinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya’da toplanıyor.

Dün gece Çorum’dan yola çıkan otobüs ile görevli personel ve bazı futbolcular karayolu ile Antalya’ya hareket etti. Yurt dışı ve memleketlerinde olan futbolcular ise bugün öğlen saatlerinde Antalya’da kamp yapılacak Titanic Otel’de toplanacak.

Kırmızı Siyahlı takım ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam saat 17’de yapacağı antrenmanla başlayacak. Ahlatcı Çorum FK 10 Ocak çarşamba günü sabah yapacağı antrenmanla Antalya kampını tamamlayacak. Çorum FK aynı gün saat 15.30 uçağı ile Antalya’dan Ankara’ya uçacak ve ordan da karayolu ile Çorum’a dönecek. Çorum FK ikinci yarının ilk maçında 14 Ocak pazar günü Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.