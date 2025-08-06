Arca Çorum FK ligin ilk haftasında pazar günü sahasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde ilk antrenmanla başladı.

Tesis sahalarının yeniden yapılması nedeni ile sezon başı üç etaplı kamp yapan Çorum FK iki günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde tesislerde toplandı.

Kırmızı Siyahlı takım saat 17’de tesislerde toplandı ve saat 19’da kendi tesislerinde sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Sezonun ilk maçı öncesi yapılan antrenman başlamadan Teknik Direktör Tahsin Tam futbolcularla kısa bir değerlendirme toplantısı yaptı ve lige iyi başlamanın önemini belirterek tüm futbolculardan kendilerini artık lige konsantre etmelerini istedi.

Daha sonra tesis sahasında sezonun ilk antrenmanına çıkan kırmızı siyahlı takım ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra 5-2 pas çalışması yapan Çorum FK’da antrenman dar alan oyunu ile devam etti.

Haftanın ilk çalışması gruplar halinde yapılan dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.

Çorum FK bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Amedspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.