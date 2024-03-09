Ahlatcı Çorum FK ligin 26. hafta maçında bu akşam ligin lideri Eyüpspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Ligde play-off mücadelesi veren Çorum FK Süper Lige çıkma yolunda büyük avanataja sahip rakibi önünde alacağı puan yada puanlarla sıralamadaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Bandırmaspor önünde baştan sona üstün oynadığı ve sayısız pozisyon yararlanamadığı maçtan 0-0 beraberlik ile ayrılan kırmızı siyahlı takım bir puana razı olmuştu.

Evinde kaybettiği puanları Eyüpspor deplasmanında telafi etmek isteyen Çorum FK’da ilk yarı sonunda sakatlanan ve hala dönemeyen Atakan Cangöz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Ev sahibi Eyüpspor ise bu sezo9n kurduğu güçlü kadro ile ligde şampiyonluğun en güçlü adayı.

Geçtiğimiz hafta Bodrumspor deplasmanından tek golle üç puanla dönmesine kanşın ağır yara aldı.

Kırmızı kart gören Caner Erkin ve sarı kart göreren cezalı durumu düşen RobinYalçın, Teknik Direktör Arda Turan bugünki maçta sahada olamayacak.

Öte yandan aynı maçta tribünden atılan madde ile gözünden darbe alan ve operasyon geçiren Uğur Demirok Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek.

Aynı maçta sakatlanan Ahmet Kutucu ve hafta başı antrenmanda sakatlanan Berke Özer’in de bugünki maçta forma giymesi zor görülüyor.

Tüm bu eksiklere rağmen sezon başı oluşturduğu güçlü kadrosu ile çok alternatifli bir kadro yapılanması ile sezona başlayan Eyüpspor tüm bu eksiklere rağmen evindeki maçı kazanarak Süper Lig yolundaki hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Bugün saat 19’da Eyüp Stad’ında oynanacak Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK maçını Balıkesir’den Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Maç TRTSpor ve Beinsport Mak1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.