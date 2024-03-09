Ahlatcı Çorum FK’da dört bloğa ceza geldi.

Kırmızı Siyahlı takımın geçen hafta sonu sahasında oynadığı Bandırmaspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Doğu Tribün D 4 ve D 5 ile Kuzey Tribün E 1 ve E 2 bloklarında maça giren taraftarlar gelecek hafta sonu oynanacak Manisa FK maçında stada giremeyecekler.

Aynı maçta sulama sisteminin maç anında devreye girmesi nedeni ile ise ihtar cezası verildi.

Aynı maçta kulübeden kırmızı kart gören Bandırmaspor Sportif Direktörü Erkan Taşkıran’a 3 maç yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağı ile 19500 lira para cezası verildi.

Bodrumspor ile Eyüpspor’a ise adeta ceza yağdı. Bodrum FK taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile yeşil beyazlı takımın sahasında oynayacağı iki müsabakayı seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezasının yanı sıra saha olaylarına karışan Maratün Tribünü C blokta yer alan taraftarların ceza sonrası bir maç stada girişlerinin iki arklı suçtan dolayı iki ev sahibi olduğu maçta bloke edilmesine ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeni ile 24 bin lira para cezası verildi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’e ise bir maç soyunma odasına giriş yasağı ve 19.500 lira para cezası verildi.

Eyüpspor kulübü Teknik Direktörü Arda Turan’a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile bir maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19500 lira para cezası ayrıca devre arasında sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile 19500 lira para cezası verdi.Caner Erkin’e ise üç ayrı suçtan dolayı toplam altı maç ve toplamda 44 bin lira para cezası verdi.

Sakaryaspor kulübüne ise Manisa FK maçında ise doğu alt tribün 114 numaralı blokta yer alan taraftarların bir maç bloke edilmesini kırmızı kart gören Burak Süleyman’a ise bir maç ve 6500 lira para cezası verildi.