Arca Çorum FK bugün Ümraniyespor ile oynayacağı maçın kadrosu 22 kişi olarak açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takım dün Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde dün saat 14.30’da yaptığı antrenmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çağdaş Çavuş tarafından bu çalışmanın ardından açıklanan Ümraniyespor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Hasan Hüseyin ve Geraldo ile genç Taha dışında 22 futbolcu bulunuyor.

Ümraniyespor kadrosunda İbrahim Sehiç, Ahmet Said, Kerem Kalafat, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Cemali Sertel, Caner Osmanpaşa, Kadir Seven, Arda Hilmi Şengül, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Daniel Eleksic, Atakan Cangöz, Pedrinho Moreira, Oğuz Gürbulak, atakan Akkaynak, Braian Samudio, Yusuf Erdoğan, Semih Akyıldız, Oğulcan Çağlayan, Eren Karadağ ve Emeka Eze.

Son antrenmanın ardından kırmızı siyahlı takım maç kafilesi saat 18’de Merzifon’a hareket etti ve burdan 19.45 uçağı ile İstanbul’a uçtu. Çorum FK kafilesi burdan havaalanına geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bugün saat 19’da oynayacağı Ümraniyespor maçının ardından Arca Çorum fK kafilesi saat 23.10 uçağı ile Ankara’ya uçacak ordan da karayolu ile Çorum’a dönecek.