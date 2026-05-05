Karabük’te devam eden KYK Yurtlig futbol bölge birinciliğinde Çorum takımı finale yükseldi.

Gruptan birinci olarak çıkan Çorum KYK takımı yarı final maçında Düzce’yi penaltı atışları sonunda geçerek finale yükselmeyi başardı.

Antrenör Yunus Emre Ergin yönetiminde Deniz Öber, Canpolat Özkaçmaz, Emirhan Öztürk, Efe Can Çelik, Mustafa Ulutaş, Ömer Faruk Demirci, Sami Ege Tütüncü, Berat Şişman, Mikail Yaşar, Batıl Taştan, Arda Efe Arı, Abdurrahman Gülşen, Osman Akyumm, Fatih Kurtoğulları, Murat Ertan ve Burak Karaahmet’li kadrosu ile mücadele eden Çorum KYK takımı ilk dakikalarda yediği golle mağlup duruma düştüğü Düzce karşısında ikinci yarının başında Fatih’in attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Maçın normal süresi bu skorla tamamlanınca finale yükselecek takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonunda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Çorum KYK takımı bugün saat 12’de bölge birinciliği için Samsun takımı ile karşılaşacak.