Arca Çorum FK play-off çeyrek final maçında yarın evinde oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

TAM KADRO ÇALIŞTILAR

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra pas çalışması ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı takımın Keçiörengücü maçı çalışmasını kaleli oyun ile tamamladı.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.