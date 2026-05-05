Arca Çorum FK Keçiören ile oynayacağı play-off çeyrek final maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde tesis sahasında saat 16’da yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Keçiörngücü oyun taktiği konusunda futbolculara bilgiler veren Uğur Uçar tüm takımdan tam konsantrasyon istedi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ve ardından Keçiörengücü maçının taktik çalışması ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı takım Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.