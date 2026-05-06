Arca Çorum FK’da tüm camia yarın akşam oynanacak Keçiörengücü maçına odaklandı. Futbolcular sahada en iyi mücadeleyi vermek taraftarda tribünde takımlarına büyük destek vererek itici güç olmaya hazırlanıyor.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı siyahlı takım teknik direktör istikrarsızlığı nedeni ile yaşadığı sıkıntıların ardından Uğur Uçar yönetiminde yakaladığı yedi maçlık galibiyet serisi sonrasında ele geçirdiği direk çıkma şansını kritik iki iç saha maçında kaybettiği puanlarla bitirdi.

Son haftalarda üçüncülük avantajını koruyan kırmızı siyahlı takım Süper Lig hedefine ulaşmak için önünde dört maçlık bir maraton bulunuyor. Bnun ilk ayağı yarın oynayacağı Kçiörengücü maçı.

Çorum FK’da Erzurumspor maçının ardından teknik heyet ve futbolcular tesislerde play-off maçına hazırlanırken taraftarlarda maça gösterdikleri ilgi ile takımlarına destek olacaklarını ortaya koydular. Maçın kapalı gişe olması bekleniyor.

Bu noktada en büyük görev maçın assolisti olan futbolcularda. Onlar karar verecekler Süper Lige yükselme sevincini maddi ve manevi olarak yaşamak ve yaşatmak onların elinde. Taraftarda bu kritik maçta takımına destek verecek. Ancak şunu asla unutmayacak bu maçı kazandığımız takdirde yarı final maçı rövanşlı ve bir iç saha maçı olacak. Bu maçtan daha önemli. O yüzden sezon boyu yaptığımız hataları yapmayacağız ve çirkin kötü tezahürattan ceza yiyerek takımı yalnız bıraklayacağız

Evet yarın herkes görevini yaparsa bu kadro ve bu şehir Süper Lig hedefine ulaşır. Dediğim gibi filmin başrol oyuncuları gerçek kimliklerini ve kalitelerini sahaya yansıtırsa. Son haftalardaki görüntüleri umutluzluk versede böylesine kritik maçlarda çok daha farklı olacaklarına inanıyorum ve umut ediyorum. Dilerim beni yanıltmazlar ve maç sonunda galibiyet ve tur sevincini hep birlikte yaşarız,