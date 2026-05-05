Arca Çorum FK U17 Takımı, Play-Off 4. Tur mücadelesi öncesinde anlamlı bir ziyaretle moral buldu.

Spor yorumcusu ve muhabir Ali Atan ile Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu Lideri Hüseyin Nalcı, kritik Göztepe karşılaşması öncesinde genç futbolcularla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.

7 Mayıs Perşembe günü Ankara’da oynanacak zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Devane Sahası’ndaki antrenmanda sürpriz bir destekle karşılaştı. Takımı ziyaret eden Atan ve Nalcı, hem futbolculara hem de teknik heyete başarı dileklerini ileterek moral verdi.

U 17 Takımı Antrenörü Menderes Özraslan ise yapılan bu anlamlı jestten dolayı Ali Atan ve Hüseyin Nalcı’ya teşekkür ederek, desteklerin genç oyuncular için büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.