Çorum Gençliks por bünyesinde çalışmaları yürüten Judocular kuşak sınavından geçti.

Mahmtut Atalay Judo Salonu’nda düzenlenen 2026 birinci dönem judo kuşak sınavında 100’e yakın yeni ve eski sporcular sınıavdan geçti.

Hüseyin Üstündağ, Hakan Taştan, Merve Kondakcı ve Zehra Damar’dan oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sınava katılan judocular bir üst kuşağa terfi etmeye hak kazandılar.

Kuşak sınavına sporcular kadar velilerde büyük ilgi gösterdiler. Kuşak sınavına Gençlik ve Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz de katıldı ve minik sporcuların heyecanına ortak oldu.

Sınav sonunda başarılı olan judocular yeni kuşak belgelerini aldılar.