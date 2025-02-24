Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Çorum FK, grup maçında yarın Boluspor'u konuk edecek.
Grupta ilk iki maçında mağlubiyet alan kırmızı siyahlıların gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
İlk maçında evinde Konyaspor'a 1-0 kaybeden kırmızı siyahlılar, ikinci maçta altyapı ile çıktığı maçta Başakşehir'e 4-1 mağlup olmuştu.
Kırmızı siyahlıların bu maça da alt yapı oyuncuları çıkması bekleniyor.
Maç yarın saat 15:00'da başlayacak ve naklen A Spor'dan yayınlanacak.
Editör: Fatih Battar