Arca Çorum FK, geleceğe yönelik önemli bir transfer daha gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı takım, FC Slovan Liberec’te forma giyen, hücuma yönelik orta saha oyuncusu 21 yaşındaki genç futbolcu Ermin Mahriç ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Uzun süren görüşmelerin ardından kulübü ve futbolcuyla anlaşma sağlandı. Ermin Mahriç, hafta sonunda anne ve babasıyla birlikte İstanbul’a geldi. Burada yapılan son görüşme ve sağlık kontrolünün ardından genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

DÜNYA KUPASI’NDA İKİ GOL ATTI

Bosna Hersek A Millî Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Mahriç, turnuvada İsviçre ve Katar karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Kaydettiği iki golle Bosna Hersek’in turnuvadaki en golcü oyuncusu olan genç orta saha, Dünya Kupası’nda sergilediği performansla dikkat çekti.

AVRUPA’DAN TEKLİFLER ALDI

Dünya Kupası’ndaki performansının ardından Almanya Bundesliga, İskoçya Premiership, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A’da yer alan önemli kulüplerden transfer teklifleri alan Ermin Mahriç, tercihini Arca Çorum FK’dan yana kullandı.

FUTBOL EĞİTİMİNİ AVUSTURYA’DA ALDI

14 Mart 2005 tarihinde Avusturya’nın Wels kentinde dünyaya gelen Ermin Mahriç, futbol eğitimini Avusturya’da aldı. Profesyonel kariyerine SV Lafnitz’de adım atan Mahriç, 2025 yılında FC Slovan Liberec’e transfer oldu.

Alt yaş millî takımlarında Avusturya ve Bosna Hersek formaları giyen genç futbolcu, tercihini Bosna Hersek A Millî Takımı’ndan yana kullandı.