Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan pozisyonların kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF'nin yayınladığı kayıtlarda Beşiktaş - Çorum FK maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı.

Beşiktaş - Çorum FK maçında Çağdaş Altay'ın VAR hakemi Richard Martens'in tavsiyesi sonrası izlediği ve penaltı kararı verdiği pozisyondaki konuşmalar şu şekilde…

VAR: Çağdaş elle oynama nedeniyle potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: İki farklı açı var, iki kameradan.

Çağdaş Altay: Evet, bir daha. Tamam. Kol açık. Penaltı veriyorum, kart yok.

VAR: Doğru.

BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Beşiktaş - Çorum FK maçında Beşiktaş'ın iptal edilen golüne dair hakemlerin konuşmaları şu şekilde…

VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Görüş açısını kapatma nedeniyle ofsayt için.

Çağdaş Altay: Tamam, tamam geliyorum.

VAR: Kaleye şut var ve hücumcu ofsayt pozisyonunda.

Çağdaş Altay: Tamam, kalecinin görüş açısında.

VAR: Evet görüş açısında.

VAR: Kalecinin yakınında bacağını kaldırıyor, kaleciye çok yakın.

Çağdaş Altay: Tamam. Evet. Endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatıyorum.