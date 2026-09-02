Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan pozisyonların kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.
TFF'nin yayınladığı kayıtlarda Beşiktaş - Çorum FK maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı.
Beşiktaş - Çorum FK maçında Çağdaş Altay'ın VAR hakemi Richard Martens'in tavsiyesi sonrası izlediği ve penaltı kararı verdiği pozisyondaki konuşmalar şu şekilde…
VAR: Çağdaş elle oynama nedeniyle potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: İki farklı açı var, iki kameradan.
Çağdaş Altay: Evet, bir daha. Tamam. Kol açık. Penaltı veriyorum, kart yok.
VAR: Doğru.
BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ
Beşiktaş - Çorum FK maçında Beşiktaş'ın iptal edilen golüne dair hakemlerin konuşmaları şu şekilde…
VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Görüş açısını kapatma nedeniyle ofsayt için.
Çağdaş Altay: Tamam, tamam geliyorum.
VAR: Kaleye şut var ve hücumcu ofsayt pozisyonunda.
Çağdaş Altay: Tamam, kalecinin görüş açısında.
VAR: Evet görüş açısında.
VAR: Kalecinin yakınında bacağını kaldırıyor, kaleciye çok yakın.
Çağdaş Altay: Tamam. Evet. Endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatıyorum.