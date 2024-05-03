Ahlatcı Çorum FK pazar günü sezonun evindeki son maçında karşılaşacağı Urfaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında saat 12’de yapılan antrenmana sakatlıkları nedeni ile Geraldo ile birlikte Erzurum maçında sakatlanan Zargo Toure ve Ahmet İlhan katılmadılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki pas çalışması ile devam etti.

Ardından kısa süreli oyun formatında tam sahada bir çalışma yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise üç takımlı bir turnuva düzenledi.

İki takım maç yaparken diğer takımın düz koşu yaptığı turnuva sonunda kazanan takım oyuncuları galibiyet pozu verdi.

Erzurumspor mağlubiyeti sonrası bozulan moraller hafta başından buyana yapılan saha içi ve dışı çalışmaları düzelmeye devam ediyor.

Kırmızı siyahlı takım Urfaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.