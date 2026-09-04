Arca Çorum FK, transfer sezonunun kapanmasına 12 saatten az bir süre kala bombayı patlatıyor.
Transfer sezonu bugün 23.59'da sona ererken, Arca Çorum FK, Fenerbahçe'nin tecrübeli defansını transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Çağlar Söyüncü'nün transferi için Çorum FKlı yetkililer Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
GEÇEN SEZON 19 MAÇA ÇIKTI
İsmail Kartal yönetiminde forma şansı bulamayan 30 yaşındaki savunmacı, geçen sezon ise Sarı-Lacivertli formayı 19 maçta terletmişti.
Muhabir: Fatih Battar