ARCA Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Çorum Şehir Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde kombine kullanımı, disiplin kararı nedeniyle uygulanan elektronik bilet blokeleri ile misafir ve engelli tribünlerine ilişkin giriş detayları belli oldu.

Kombineler Eyüpspor Maçında Geçerli Olacak

ARCA Çorum FK 2026–2027 sezonu kombineleri, Eyüpspor karşılaşmasında geçerli olacak. Ancak ilgili disiplin kararı kapsamında elektronik bilet kartları bloke edilen taraftarlar, kombineleri bulunsa dahi karşılaşmaya giriş yapamayacak.

Disiplin Kararına İlişkin Bilgilendirme

15 Mayıs 2026 tarihinde oynanan ARCA Çorum FK–Sipay Bodrum FK Trendyol 1. Lig Play-Off karşılaşmasında, Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu tespit edilen aşağıdaki tribün ve bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi:

• Doğu Tribünü: D2, D3, D4, D5 ve D6

• VIP Tribünü: A ve B

• Güney Tribünü: C1, C2, C3 ve C4

• Kuzey Tribünü: E3 ve E4

Karar doğrultusunda belirtilen bloklarda yer alan seyirciler, kulübün ev sahibi olduğu bir sonraki karşılaşma olan ARCA Çorum FK–Eyüpspor maçına giriş yapamayacak.

Misafir Tribün Biletleri

Misafir tribün biletleri, Eyüpspor Passo taraftar kartlarıyla passo.com.tr üzerinden ve Çorum Şehir Stadyumu gişesinden temin edilebilecek.