Çorum Futbol Kulübü, Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Camilo Mena'yı transfer listesine aldı.

Son lig maçında Beşiktaş'a 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup olan Çorum FK, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Çorum FK'nın hedefi Camilo Mena

Kırmızı-Siyahlı ekibin, Polonya Ligi'nde Lechia Gdansk forması giyen Camilo Mena ile ilgilendiği belirtildi.

TransferFeed sitesinde yer alan habere göre Çorum FK'nın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden Kolombiyalı futbolcu, görev aldığı 91 karşılaşmada 15 gol ve 32 asist kaydetti.