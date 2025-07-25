3.etap hazırlıklarına dün Düzce'de Topuk Yaylası'nda başlayan Arca Çorum FK, yarın Trendyol 1.Lig'deki rakiplerinden Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

Topuk Yaylası'nda 2Ağustos'a kadar 3 hazırlık maçı yapacak olan kırmızı siyahlılar, yarın Manisa FK ile kozlarını paylaşacak.

İlk iki etabı Bolu'da tamamlayan kırmızı siyahlılar, Azerbayacan'ın Turan Tovuz ve Zira FK ile takımları ile iki hazırlık maçı yapmıştı.

Çorum FK, ilk hazırlık maçında Turan Tovuz takımına 2-0 mağlup olurken, ikinci hazırlık maçında ise Zira FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Çorum FK'da yeni transferler Samudio ve Arda Şengül Düzce kampına katıldı ancak resmi sözleşme imzalanmadığı için Manisa FK maçında yer almayacak.

Kırmızı siyahlılar Manisa FK maçından sonra 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Çorum FK, son hazırlık maçını ise 2 Ağustos'ta İran'ın Foolad FC takımı ile yapacak.