Transferin kapanmasına sayılı günler kala Çorum FKʼda gidecek oyuncular belli olmaya başladı.

Alınan bilgilere göre, sezon başı 2.lig ekibi Somaspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Fakılı, 2.lig takımına kiralanacak.

Oyuncunun, Ankara Demirspor'a kiralık olarak verilmesi gündemde.

Yine gitmesi gündemde olan bir diğer isim ise savunma oyuncusu Zargo Toure. Tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yerine 10 numara pozisyonunda oynayan yabancı oyuncu transferi yapılacak.

Ayrıca, kanat oyuncusu Ozan Sol da 1.lig ekibi Sarıyer ile anlaştı.