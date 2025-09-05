Çorum'un Osmancık ilçesine yapılan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon hizmete girdi.

Osmancık ziyareti kapsamında Vali Ali Çalgan huzurevinde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

Vali Çalgan, merkezin tamamlandığını ve açılışa hazır hale geldiğini duyurdu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çalgan, huzurevi sakinlerinin hal hatırlarını sordu.

HUZUREVİ HAKKINDA

Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ikmal binası, bodrum, zemin, 3 normal kat olmak üzere 5 kat olup, 5 bin 992 metrekare inşaat alanı bulunmakta. 84 adet yatak kapasitesi bulunan binada 42 adet yaşlı yaşam odası, revir, ilk kabul muayene odası, FTR salonu, sosyal servis odası, uğraş-hobi odası, yemekhane, yaşlı dinlenme odası, kat yaşam salonu, mutfak, çamaşırhane, mescit ve idari odalardan oluşmakta.