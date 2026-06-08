Arca Çorum FK Süper Lig kadrosunu oluşturmak için çalışmalar sürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımın savunma için geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Hrvoje Smolcic ile görüştüğü belirtildi.

Hırvatistan doğumlu Hrvoje Smolcic 25 yaşında ve 1.85 boyunda. Polonya'da LASK ve ardından Almanya Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt takımında forma giyen ve sezon sezon kiralık olarak Kocaelispor'a transfer olan Smolcic 26 maçta yeşil siyahlı formayı giydi. Bir gol ve bir asist yapan Smolcic 2229 dakika Kocaelispor formasını giydi.