Pazar günü sahasında Bandırmaspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Ahlatcı Çorum FK bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın çalışmasında Bandırma maçının taktiği oyun formatında uygulandı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yapılan çalışma ısınma hareketleri ile başladı ardından da dar alanda pas ile devam etti.

Teknik Heyet daha sonra takımı ikiye ayırarak iki sahada iki farklı taktiksel çalışma yaptırdı.

Bandırmaspor takımının oyun analizi sonunda hazırlanan rapora göre bu maçın taktiğini sahada uygulayan kırmızı siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Son bölümde tam sahada Bandırmaspor maçının taktiğini oyun formatında sahada uygulatan Teknik Direktör Serkan Özbalta sık sık uyarlarda bulunarak futbolculardan isteklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Çorum FK bugün yapacağı çalışmada Bandırmaspor maçının taktiğini sahada uygulayarak neler yapabileceklerini görmeyi amaçlıyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.