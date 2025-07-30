Arca Çorum FK’da transfer görüşmeleri aralıksız devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı takımda Başkan Oğuzhan Yalçın’ın teknik heyetin raporu doğrultusunda bir sol bek bir on numara ve bir kanat oyuncusu transferi için belirlenen isimler ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımda öncelik on numara mevkisine yapılacak isim.

Bu konuda Çorum FK’nın bir çok isim ile görüştüğü ve öne çıkan iki ismin Bodrum FK’dan Fredy ile Gaziantepspor’dan Maxim olduğu öğrenildi.

Bu iki isim dışında alternatif isimleri de gündeme alan Çorum FK’da üçüncü etap sona ermeden kadronun büyük oranda belirlenmesi bekleniyor.

Transferlerin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.