Arca Çorum FK’da yeni sezon öncesinde yönetim kurulu yeniden oluşturuldu.

Yönetimde dokuz isim göreve devam ederken üç yeni isim yönetime girdi.

Kulübün bu sezonki ana sponsorlarından Balkar AŞ CEO’su Baran Korkmazoğlu yönetimde 2. Başkanlık görevine getirildi.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Başkan Oğuzhan Yalçın göreve devam ederken 2. Başkanlığa Baran Korkmazoğlu getirildi.

Feyyaz Gökel ve Yılmaz Özkul yönetimde Başkan Yardımcısı olarak göreve devam ederken Tuğrul Topuz Basın Sözcülüğüne Satılmış Yiğitoğlu Ulaşım ve Organizasyon Sorumlu Yönetici olarak görevlerine devam eden isimler oldular.

Burhan Kaya Halkla İlişkiler Sorumlu yöneticiliğine Halis Öksüz ise Taraftardan Sorumlu yönetici olarak Sinan Özdilli ise Alt Yapıdan Sorumlu yönetici olarak görevine devam etti.

Yönetim Kurulu üyesi olarak Haydar Uyanıker göreve devam ederken yönetime yeni giren iki isim ise Gökhan Kerman ve Mehmet Akif Boyraz yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaklar.