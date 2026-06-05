İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de 18 yıl scout olarak görev yapan Alman futbol adamı Jürgen Kost, Arca Çorum FK yöneticileriyle bir araya geldi.
İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeye Arca Çorum FK Kulüp Sahibi Savaş Balçık, Başkan Baran Korkmazoğlu, Teknik Direktör Uğur Uçar ve Sportif Direktör Mustafa Soley katıldı.
Görüşmede Jürgen Kost, Arca Çorum FK heyetiyle transfer süreçleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Arca Çorum FK yöneticilerinin İstanbul’da ağırladığı Alman futbol adamının, kulübün hedefleri ve projeleri hakkında olumlu görüşler paylaştığı öğrenildi.
Muhabir: Halil Öztürk