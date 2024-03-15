Ligin 27. hafta maçında yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki pas çalışması ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı takım bu çalışmanın ardından uzun süren bir taktik çalışma yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma sırasında Manisa maçının son provasını yaptırdı ve futbolculardan isteklerini saha içinde uygulamalı olarak gösterdi.

Futbolcular taktik çalışma sırasında son derece moralli ve istekli oldukları gözlendi.

Çalışmanın son bölümünde Teknik Heyet futbolculara oyun formatında bir program ile antrenmanı tamamladı.

Kırmızı siyahlı takım Manisa FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile tamamlayacak ve tesislerde kampa girerek maç saatini bekleyecek.