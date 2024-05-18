Ahlatcı Çorum FK’ya bir ceza daha. Kırmızı Siyahlı takıma Boluspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile 35 bin lira para cezası verildi.

PFDK Boluspor- Çorum FK maçında temsilci raporunda belirtilen taraftarlaının neden olduğu saha olayları nedeni ile kırmızı siyahlı takıma 35 bin lira para cezası verildi.

Aynı maçta Boluspor kulübüne ise taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile 84 bin lira çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile maraton C blokta yer alan taraftar yeni sezonun ilk maçında müsabakaya giriş yasağı ve stadyuma usülsüz seyinci alınmasından dolayı 62.400 lira para cezası verildi.

Kocaelispor kulübüne ise olaylı Sakaryaspor maçından dolayı 224 bin lira saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile 78 bin lira para cezası ve stadın büyükbir bölümündeki taraftarlar için bir sonraki iç saha maçında stada giriş yasağı bir bölümüne iki maç cezası verildi.