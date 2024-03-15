İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’in esnafa, emekliye, dar gelirliye, dul ve yetimlere yönelik projelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bir yandan esnafı ziyaret eden, diğer taraftan ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşan İYİ Partililer, partinin projelerini anlatıyor.

İYİ Parti heyeti, Osmancık Caddesi’nde esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, belediye kaynaklarını geziler, konserler gibi etkinliklere harcamaktansa dar gelirliye, emekliye, ihtiyaç sahiplerine harcayacağını, kaynakları kesinlikle çarçur ettirmeyeceğini anlatarak, belediye bünyesinde esnaf birimi kuracağını, esnafın bu birim aracılığı ile tüm iş ve işlemlerini halledeceğini ifade etti.

Zincir marketlere de artık ruhsat vermeyeceklerini ve ruhsatlı marketleri de yeniden değerlendirmeye alacaklarını kaydeden Ertekin, bir yandan ihtiyaç sahiplerine sahip çıkarken, diğer yandan da alışverişlerin tamamen yerel esnaftan yapılmasını sağlayarak esnafı da güçlendireceklerini söyledi.

Ertekin ve beraberindekiler, 31 Mart seçimlerinde halkın desteğini talep ederek, değişimin şart olduğunu, İYİ kadroların yönetiminde Çorum’u aydınlık geleceğe kavuşturacaklarını söylediler.

İYİ Partili Ertekin’e ziyaretlerinde, parti yöneticileri Daver Eker, Burak Peker, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayları Hakan Kaynar, Özden Atak, İsmail Akyol ve Turan Dinç de eşlik etti.