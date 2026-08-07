Çorum FK, Portekiz Lig’inden Nacional forması giyen santrfor Jesus Ramirez ile anlaşmaya vardı.

Edinilen bilgilere göre, Venezuella'nın golcü bugün İstanbul'a geldi.

28 yaşındaki futbolcunun bir kaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PORTEKİZ'DE KARİYER SEZONUNU GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz sezon CD Nacional formasıyla 33 lig maçına çıkan Ramirez, toplam 18 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en verimli dönemini geçirdi. Güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle de bu sezon adından çokça söz ettirmişti.