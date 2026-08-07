Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 futbol sezonunda amatör liglerde uygulanacak lisans, transfer ve kulüp işlem ücretlerini açıkladı.

İlk kez amatör lisans (Filiz Lisans) çıkaracak futbolcularda yaş grubuna göre farklı ücretler uygulanacak.

Buna göre 2005 ve daha küçük doğumlular 500 TL, 2001-2004 doğumlular 6 bin TL, 2000 ve daha büyük doğumlular ise 14 bin TL lisans bedeli ödeyecek. Lisans vize ücreti ise 500 TL olarak belirlendi.

Amatör futbolcuların transfer işlemlerinde de yeni ücret tarifesi uygulanacak.

Profesyonel kulüpler ile Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) kulüplerine yapılacak amatör transferlerde federasyona 7 bin 500 TL, yerel amatör kulüpler arasındaki transferlerde ise 2 bin 500 TL işlem bedeli yatırılacak.

Alt yaş gruplarında ise bu ücret 1.500 TL olarak uygulanacak.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, geçtiğimiz sezon 150 TL olan filiz lisans ve vize ücretlerinin bu sezon 500 TL’ye yükseltilmesine tepki gösterdi.

'Bir sezon içerisinde 150 TL’den 500 TL’ye çıkan, yani üç kattan fazla artırılan bu ücretin hangi amatör kulübün ekonomik şartları düşünülerek belirlendiğini gerçekten merak ediyoruz.' diyen Arıcı; "Daha iki sezon öncesine kadar ücretsiz gerçekleştirilen bu işlemler, geçtiğimiz sezon 150 TL olmuş, bugün ise 500 TL’ye çıkarılmıştır. Ücretsizden 150 TL’ye, 150 TL’den 500 TL’ye. Bu artış hızının amatör spor kulüplerimiz tarafından karşılanabilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Amatör kulüplerin birer ticari işletme olmadığına vurgu yapan Arıcı, şunları söyledi; "Yayın gelirleri, milyonluk sponsorluk anlaşmaları, yüksek bütçeleri ve düzenli gelir kaynakları yoktur. Birçok amatör kulübümüz yöneticilerinin, antrenörlerinin, sporcularının ve gönüllülerinin fedakârlıklarıyla ayakta durmaktadır. Bir amatör kulübün 50, 100 hatta farklı yaş kategorileriyle birlikte yüzlerce sporcusu bulunabilmektedir. Her bir sporcunun lisans ve vize işlemleri düşünüldüğünde ortaya çıkan rakam artık amatör kulüplerimizin taşıyamayacağı seviyelere ulaşmaktadır. Üstelik bunun yanında forma, spor malzemesi, ulaşım, antrenör, saha, müsabaka ve diğer organizasyon giderleri bulunmaktadır. Buradan açıkça ifade etmek istiyoruz: Amatör spor kulüplerinin işini ve işleyişini kolaylaştırmak gerekirken, alınan her yeni kararla kulüplerimizin işi biraz daha zorlaştırılmaktadır. Bizim kulüplerimiz para kazanmak için kurulmadı. Bizim kulüplerimiz çocuk kazandırmak için kuruldu. Bizim en büyük gelirimiz, sokaktan alıp spor sahalarına kazandırdığımız çocuklarımızdır. Amatör spor kulüplerinin görevi yalnızca profesyonel futbolcu yetiştirmek de değildir. Bizler çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor; onları sporla, disiplinle, arkadaşlıkla, kardeşlikle ve takım ruhuyla buluşturuyoruz. Bugün Türk futbolunda profesyonel seviyeye ulaşmış binlerce futbolcunun yolu bir gün mutlaka bir mahalle takımından, bir altyapıdan veya bir amatör spor kulübünden geçmiştir. Amatör futbol, Türk futbolunun temelidir. Bu nedenle amatör kulüplerin üzerine her geçen yıl yeni mali yükler bindirmek, yalnızca birkaç kulübün bütçesini zorlamak değildir. Bu, Türk futbolunun temeline dinamit koymaktır. Temeli zayıflayan bir yapının üst katlarının güçlü kalmasını bekleyemezsiniz. Türkiye Futbol Federasyonumuzun asli görevlerinden birinin amatör futbolu korumak, geliştirmek ve kulüplerimizin işleyişini kolaylaştırmak olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bugün gelinen noktada amatör kulüplerimizin önünü açacak düzenlemeler beklerken, onları daha da zorlayacak maliyetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz sezon 150 TL olan filiz lisans ve vize ücretlerinin 500 TL’ye yükseltilmesi kararının yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Amatör kulüplerimizin sırtına yeni yükler yüklemek yerine onların yükünü hafifletelim. Çünkü amatör kulüpler kapanırsa yalnızca futbol takımları kapanmaz; çocukların spor yapacağı kapılar da birer birer kapanır. Çocukların sahada kalmasını istiyorsak, onları sahaya getiren amatör kulüpleri yaşatmak zorundayız. Amatör futbol yaşarsa Türk futbolu yaşar."