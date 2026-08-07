Arca Çorum FK'nın bir ay önce kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt'un eski kulübüne geri döneceği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon Sarıyer'de forma giyen genç futbolcu, bir ay önce Çorum FK ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Fikret Gül'ün haberine göre, Hasan Emre'nin Sarıyer'e geri döneceği iddia edildi.
Teknik direktör Uğur Uçar'ın verdiği rapor doğrultusunda Düzce ve Bolu kampında istenilen performansı sergileyemeyen futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.
Muhabir: Fatih Battar