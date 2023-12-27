Transfermarkt verilerine göre, Ahlatcı Çorum FK'nın en değerli futbolcusu sezon başında İstanbulspor'dan kiralanan Michael Ologo oldu.

Piyasa değeri yaklaşık 600 bin Euro olan futbolcu, bu sezon ilk defa Trendyol 1.Lig'e yükselen Ahlatcı Çorum FK'da istikrarı ile dikkat çekti.

1 GOL VE 1 ASİSTLİK KATKI

27 yaşındaki defans oyunucusu ligin ilk yarısında 15 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asist yaptı. Ologo oynadığı 15 maçta hiç kırmızı kart görmezken, 3 sarı kart gördü.

Ologo ayrıca Trendyol 1.Lig'in en değerli 38.futbolcusu oldu.

EN DEĞERLİ İKİNCİ OYUNCU AHMET SAGAT

Yine Transfermarkt verilerine göre takımın ikinci en değerli oyuncusu Ahmet Sagat oldu.

Sezon başında Samsunspor'dan kiralanan Sagat'ın piyasa değeri ise 500 bin Euro olarak açıklandı.

Sagat Çorum FK forması ile 9 maça çıktı. Sagat 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.