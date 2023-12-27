Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in ilk yarısında en çok gol atan ikinci kulüp oldu.

EN FAZLA GOL ATAN İKİNCİ TAKIM

Oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 27 puan toplayan kırmızı siyahlılar ligin ilk yarsını 7.sırada tamamlarken, gol istatistiğinde ise ligi 2.sırada tamamladı.

Eyüpspor'dan sonra attığı 30 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Çorum FK, 29 gol atan Kocaelispor'u geçmeyi başardı.

BU ÜÇLÜDEN 16 GOL

Ahlatcı Çorum FK'da en çok gol atan futbolcu ise 6 gol ile Ozan Sol oldu. Ozan Sol'u 5 golle Ahmet Sagat ve Thomas Verheydt izledi.