2025-2026 sezonunda 1. Lig’de mücadele edecek kulüplerin harcama limitleri belli oldu.
Arca Çorum FK’nın harcana limiti 211 milyon 187 bin 66 TL olarak açıklandı.
20 takımlı ligde en yüksek limitli kulüp 466 milyon 538 bin TL ile Esenler Erokspor olurken, Akagöz Holding Iğdır FK, 397 milyon 409 bin TL ile ikinci, Amed Sportif Faaliyetler de 215 milyon 187 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.
Arca Çorum FK’nın dördüncü sırada ter aldığı ligde en düşük limit ise 163 milyon 265 bin 576 TL ile Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü oldu.
Açıklanan listeye göre, 1. Lig takımlarının 2025-2026 sezonuna ilişkin harcama limitleri şu şekilde oldu:
Esenler Erokspor – 466.538.698 TL
Alagöz Holding Iğdır FK – 397.409.098 TL
Amed Sportif Faaliyetler – 215.199.785 TL
Ahlatcı Çorum FK – 211.187.066 TL
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – 186.632.816 TL
Uğur Okulları İstanbulspor – 152.023.921 TL
Erzurumspor FK – 134.496.186 TL
Central Hospital Ümraniyespor – 128.340.691 TL
Manisa Futbol Kulübü – 103.633.077 TL
Teksüt Bandırmaspor – 91.245.198 TL
Geosis Boluspor – 90.787.848 TL
Sakaryaspor A.Ş. – 84.965.656 TL
Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. – 56.434.434 TL
Sipay Bodrum FK – 163.265.576 TL
Net Global Sivasspor – 163.265.576 TL
Atakaş Hatayspor – 163.265.576 TL
Adana Demirspor A.Ş. – 163.265.576 TL
Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor – 163.265.576 TL
Sarıyer – 163.265.576 TL
Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü – 163.265.576 TL