2025-2026 sezonunda 1. Lig’de mücadele edecek kulüplerin harcama limitleri belli oldu.

Arca Çorum FK’nın harcana limiti 211 milyon 187 bin 66 TL olarak açıklandı.

20 takımlı ligde en yüksek limitli kulüp 466 milyon 538 bin TL ile Esenler Erokspor olurken, Akagöz Holding Iğdır FK, 397 milyon 409 bin TL ile ikinci, Amed Sportif Faaliyetler de 215 milyon 187 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Arca Çorum FK’nın dördüncü sırada ter aldığı ligde en düşük limit ise 163 milyon 265 bin 576 TL ile Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü oldu.

Açıklanan listeye göre, 1. Lig takımlarının 2025-2026 sezonuna ilişkin harcama limitleri şu şekilde oldu:

Esenler Erokspor – 466.538.698 TL

Alagöz Holding Iğdır FK – 397.409.098 TL

Amed Sportif Faaliyetler – 215.199.785 TL

Ahlatcı Çorum FK – 211.187.066 TL

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – 186.632.816 TL

Uğur Okulları İstanbulspor – 152.023.921 TL

Erzurumspor FK – 134.496.186 TL

Central Hospital Ümraniyespor – 128.340.691 TL

Manisa Futbol Kulübü – 103.633.077 TL

Teksüt Bandırmaspor – 91.245.198 TL

Geosis Boluspor – 90.787.848 TL

Sakaryaspor A.Ş. – 84.965.656 TL

Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. – 56.434.434 TL

Sipay Bodrum FK – 163.265.576 TL

Net Global Sivasspor – 163.265.576 TL

Atakaş Hatayspor – 163.265.576 TL

Adana Demirspor A.Ş. – 163.265.576 TL

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor – 163.265.576 TL

Sarıyer – 163.265.576 TL

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü – 163.265.576 TL