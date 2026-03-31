Arca Çorum FK'nın sezon başında transfer ettiği ve ardından 12 Bingölspor'a kiraladığı Osman Şahin, 3.Lig'deki şampiyonluğa oynayan takımını sırtlıyor.
28 yaşındaki futbolcu, 3 lig ekibiyle çıktığı 27 maçta 18 gole direkt katkı sağladı.
Orduspor formasıyla geçtiğimiz sezon 20 gole katkı sağlayan Şahin, performansıyla dikkat çekmiş ve sezon başında Arca Çorum FK'ya transfer olmuştu.
Şahin daha sonra 3.Lig ekibi 12 Bingölspor'a 1 yıllığına kiraya verilmişti.
Bingölspor'da harika bir sezon geçiren genç futbolcu, şampiyonluğa oynayan takımının en önemli kozu olmayı başardı.
