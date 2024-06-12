Gazetemiz spor yönetmeni Halil Öztürk, 'Yine büyük hayaller kurabilmek için' başlıklı yazı kaleme aldı. Yaklaşık 300 milyon liralık bütçe ile sezonu tamamlayan Çorum FK’nın ismini aldığı şehirden verilen desteğin bu rakamın % 15’ini bulmadığını ifade eden Halil Öztürk, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a çağdıra bulunarak, "Bu bölgenin müteşebbis heyeti başkanı Vali ve yönetimde Belediye Başkanı da bulunuyor. Bugüne kadar olmayan bir şeyi sayın valimiz ve Belediye Başkanımız yapamaz mı acaba? Paraya en çok ihtiyaç duyulduğu bu transfer döneminde Organize Sanayi bölgesindeki firmalardan gücü oranında bir kampanya yapılamaz mı" diye sordu.

İşte Öztürk'ün o yazısı:

Büyük hayaller kurduğumuz bir sezonu büyük başarılar ile kapattık. Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Geçen sezonun özellikle saha dışını kısaca bir değerlendirip yeni sezona geçelim.

Bize böyle büyük hayaller kurduran herkese sonsuz teşekkürler

Öncelikle Çorumluyum diyen herkese böylesine büyük hayaller kurduran Çorum FK’da emek veren herkese şahsım adına sonsuz teşekkürler. Gerçekten bana bu yaşımda Süper Lig hayalini kurdurdular ve bu kadar yaklaştırdılar. Sonucunda gölge eller devreye girdi ve en azından finalimiz elimizden alındı.

Geçmişe takılmak yerine geleceğe bakalım

Bu konuda fazla detaya girmeden önümüze bakmamız gerekiyor. Yaşadıklarımızdan ders alıp geleceği planlamak bu noktada çok önemli. Bir kulüp düşününki bir gencin omuzlarına yüklediği sorumluluk ile bu kadar büyük hayaller kurabildi.

Sezonluk bütçenin sadece % 15’i Çorum’dan

Fatih Özcan ile başlayan kurumsallaşma adımları ardından iki genç Oğuzhan Yalçın ve Murat Yıldırım’ın aldığı sorumluluk ve ardından geçen iki müthiş sezon ve 3. lig 2. lig bataklığı derken Süper Ligin kapısından dönen bir Çorum FK. Yaklaşık 300 milyon liralık bütçe ile sezonu tamamlayan Çorum FK’ya ismini aldığı şehirden verilen destek bu rakamın % 15’ini bulmuyor. Geri kalan kısmı il dışından sponsorluktan ve kişisel girişimler sonucu bulunan para.

526 bin şehrin seyirci sezon ortalaması 5-6 bini geçmedi

İlçeleri ile birlikte 526 bin nüfusu bulunan bir şehrin takımı ilk kez mücadele ettiği ve bu kadar başarılı geçirdiği bir sezondaki seyirci ortalaması 5-6 bini geçmedi. Hasılattan gelir elde edemedi bırakın geliri cezaları ve masrafları bile ödemeye yetmedi.

En önemlisi isketelin korunması

Büyük hayaller kurduğumuz bir sezonun ardından hayat devam ediyor ve bizler yeni hayaller kurmak için yeni sezona hazırlanıyoruz. Kurumsallaşma dediğimiz noktada geçen yıl yapılan doğru çalışmalar ile bu sezonki kadronun iskeleti büyük oranda korunacak. Mevcut kadro % 80 oranında korunacak. Üzerine eksikler belli doğru isimler alınması halinde yine büyük hayaller kurmamamız için hiç bir neden bulunmuyor. Gelelim bunun için en önemli konuya. Bu hayalleri kurmak için en önemli nokta oluşturulacak bütçe. Başkan Yalçın on gündür il dışında bütçeyi oluşturmak için mevcut ve yeni sponsorlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Cantürk Başkana ne kadar teşekkür etsek az

Bu takımın bu noktaya gelmesinde en büyük pay sahibi Alagöz Holding yasa gereği artık Çorum FK’ya sponsor olamayacak. Çorumludan daha çok Çorum FK’ya destek veren Cantürk Başkana ne kadar teşekkür etsek azdır. Tabiki tamamen bırakmayacaktır ancak bu saatten sonra yasal sınırlar içinde kalacaktır.

Kulüp şehre ve basına daha açık olmalı

Localar satışa çıktı bize bildirilen tek satış Ayka Enerji. Diğerleri ile kulüpten henüz bir açıklama yok. Çorum FK’nın eleştirilecek en önemli eksiği ise bu noktada başlıyor. Şehirden ve medyadan kopuk olması. Gerek takım gerekse kulübün faaliyetleri hakkında dışarı çok kapalı olmaları. Yerel basını geçtik Ulusal Ajanslar haber yapmak istiyor ancak açıklama ve görüntü almakta büyük zorluklar yaşıyorlar.

Şehir ve basın da bu lige hazır değilmişiz

Kulüple ilgili bu eleştirinin ardından bir eleştiride Çorum’a ve basına. Gerçekten iki sezonda yaşadığımız iki şampiyonluğun ardından Çorum’un ve basınında bu liglere hazır olmadığını gördüm. Özeleştiri yapmayı severim herkesede tavsiye ederim. Bulunduğumuz ligdeki illerin taraftarların ve basının olayı sahiplenmesini görünce ne kadar eksik olduuğumuzu gördük. Kocaelispor bizim play-off maçı öncesi bir gecede 20 milyon şampiyonluk primi topladı biz finalin kapısından döndük kamuoyuna açıklanan prim 1,5 milyondu.

İsim yazmak kolay maliyetini biliyormusun?

Oğuzhan başkan her zaman olduğu gibi doğruyu yapıyor ve önce bütçe sonra transfer diyor. Yani kulübü borçlandırmadan yola devam etmek istiyor. Sosyal medyadan yazmak kolay ‘Şunu alalım bunu alalım’ ancak önerilen isimlerin maliyetini bilseler o kadar olmadığını görürler. Bizim gördüğümüzü hepsi sahadan yeni gelmiş isimlerden oluşan ekibin görmemesi mümkün mü.

Organize Sanayi için Vali ve Belediye Başkanı devreye girmeli

Çorum Organize Sanayi Bölgesi bölge ihracatında ilk sırada yer alıyor. Yani büyükşehirleri geride bırakıyor. Bu bölgenin müteşebbis heyeti başkanı Vali ve yönetimde Belediye Başkanı da bulunuyor. Bugüne kadar olmayan bir şeyi sayın valimiz ve Belediye Başkanımız yapamaz mı acaba? Paraya en çok ihtiyaç duyulduğu bu transfer döneminde Organize Sanayi bölgesindeki firmalardan gücü oranında bir kampanya yapılamaz mı. Sponsorluk rakamları çok diyenler en azından bir deplasmanı iki firma yüklenemez mi ?. Güçleri oranında 50-100 katkı veremezler mi ?